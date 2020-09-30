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«Всегда с собой купальник»: Дарья Пынзарь поделилась пляжным снимком

Экс-участница «Дома-2» сфотографировалась с мужем на берегу моря.

«Всегда с собой купальник»: Дарья Пынзарь поделилась пляжным снимком
Дарья Пынзарь опубликовала новую фотографию с мужем. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86

34-летняя бизнес-леди Дарья Пынзарь поделилась под последним постом в Instagram фотографией с мужем Сергеем Пынзарем. Пара находится на отдыхе в Турции.

В качестве пляжного лука мама двоих детей выбрала трикотажное черное платье с декольте. Дополнила образ участница реалити-шоу «Беременные» на канале «Dомашний» ярко-оранжевыми сандалиями. В качестве аксессуаров Пынзарь использовала очки-авиаторы и сумку в тон платью. Ее возлюбленный тоже отдал предпочтение очкам с круглой оправой. Также Сергей надел панамку и белую базовую футболку в сочетании с черными шортами с крупными карманами по бокам.

«Когда живешь без пробок, появляется огромное количество свободного времени, пожалуй, можно и поплавать теперь. Тем более, в багажнике всегда вожу с собой купальник и шлепки», — написала под снимком Пынзарь.

Напомним, что Дарья Черных познакомилась с Сергеем Пынзарем на проекте «Дом-2». Девушка пыталась построить отношения вместе с другими участниками шоу, но в итоге выбрала Сергея. Именно ему удалось завоевать доверие будущей избранницы.

Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь в ярких босоножках на море. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86

Отметим, что пара привыкла путешествовать. Свой медовой месяц семья провела на Кубе. Фотолента Пынзырь даже во время ограничений на фоне пандемии не перестает пополняться пляжными снимками и видеороликами с моря.

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