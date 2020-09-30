«Всегда с собой купальник»: Дарья Пынзарь поделилась пляжным снимком

34-летняя бизнес-леди Дарья Пынзарь поделилась под последним постом в Instagram фотографией с мужем Сергеем Пынзарем. Пара находится на отдыхе в Турции.

В качестве пляжного лука мама двоих детей выбрала трикотажное черное платье с декольте. Дополнила образ участница реалити-шоу «Беременные» на канале «Dомашний» ярко-оранжевыми сандалиями. В качестве аксессуаров Пынзарь использовала очки-авиаторы и сумку в тон платью. Ее возлюбленный тоже отдал предпочтение очкам с круглой оправой. Также Сергей надел панамку и белую базовую футболку в сочетании с черными шортами с крупными карманами по бокам.

«Когда живешь без пробок, появляется огромное количество свободного времени, пожалуй, можно и поплавать теперь. Тем более, в багажнике всегда вожу с собой купальник и шлепки», — написала под снимком Пынзарь.

Напомним, что Дарья Черных познакомилась с Сергеем Пынзарем на проекте «Дом-2». Девушка пыталась построить отношения вместе с другими участниками шоу, но в итоге выбрала Сергея. Именно ему удалось завоевать доверие будущей избранницы.

Отметим, что пара привыкла путешествовать. Свой медовой месяц семья провела на Кубе. Фотолента Пынзырь даже во время ограничений на фоне пандемии не перестает пополняться пляжными снимками и видеороликами с моря.