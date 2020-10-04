«Эталон женственности»: кокетливая Пынзарь предстала в нежном платье на фоне турецких пейзажей

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась снимками в турецких пейзажах. 34-летняя инстадива облачилась в нежное платье летящего фасона. Романтичный наряд знаменитости выполнен из легкой ткани белого цвета в мелкий горох. Светлое платье подчеркивает бронзовый загар звезды. Плечи Пынзарь остались открытыми. Пояс золотистого оттенка добавляет акцент на стройную талию Дарьи.

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Девушка собрала волосы в низкий пучок и дополнила кокетливый образ темными солнезащитными очками.

На снимке знаменитость позирует сидя на качелях над гладью воды. Пынзарь сложила ногу на ногу, демонстрируя тонкий браслет на щиколотке.

Знаменитость подписала пост известной цитатой Джона Леннона о счастье: по всей видимости, на отдыхе теледива находится в полной гармонии с собой и мечтательном настроении.

Поклонники остались в восторге от фото экс-участницы «Дома-2»:

«Кокетка», «Шикарное платье и Даша», «Я восхищаюсь вами! Вы для меня эталон женственности и красоты», «Это должно быть картиной. Акварель!» — восхитились фанаты.



Дарья Пынзарь — одна из самых ярких участниц проекта «Дом-2». Во время участия в реалити-шоу ей удалось образовать одну из самых крепких пар на телестройке. На съемках программы девушка вышла замуж за спортсмена Сергея Пынзарь и родила ему двоих детей.