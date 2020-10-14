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Третий выпуск «Ледникового периода»: Ольга Кузьмина – Мила Йовович, а Роман Костомаров — Джокер

На этот раз звезды будут кататься под музыку из известных фильмов.

Третий выпуск «Ледникового периода»: Ольга Кузьмина – Мила Йовович, а Роман Костомаров — Джокер
Чем удивит новый выпуск «Ледникового периода». Фото: Первый канал

Первый канал вернул в эфир популярное шоу «Ледниковый период» после четырехлетнего перерыва. Ведущими десятого сезона стали Алексей Ягудин и 18-летняя Алина Загитова. 

Первые два выпуска незамеченными не остались. У Ольги Бузовой, например, спортивная карьера не клеится. Ведущей «Дома-2» и ее напарнику Дмитрию Соловьеву судьи ставят низкие оценки. Кроме того, у Оли сильно болит нога и, скорее всего, после окончания шоу ее ждет операция…

А продюсер проекта Илья Авербух, тем временем, мечет гром и молнии в отношении комментаторов проекта. Дело в том, что зрители обратились к организаторам шоу с просьбой поумерить дикторов. Мол, из-а их болтовни не слышно ничего.

Авербух отреагировал. Зрителям он даже дал обещание: «Больше вы этого, простите, поноса тщеславия от Гришина никогда не услышите! Обещаю!»

В ближайшую субботу, 17 октября, в 17.20 выйдет новый выпуск. На этот раз звезды и фигуристы будут кататься под музыку из известных фильмов.

В распоряжении редакции Teleprogramma.pro оказались кадры из свежего выпуска. Вы можете увидеть уже сейчас, как удивят нас артисты.

Например, Ольга Кузьмина и Александр Энберт перевоплотятся в героев Милы Йовович и Брюса Уиллиса из «Пятого элемента».

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал

Роман Костомаров сыграет пугающего Джокера.

Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Фото
Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Фото: Первый канал

А Ирина Пегова изобразит трагическую Фриду.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото: Первый канал

Владимир Маркони выступит в роли Мистера Зло, а его партнерша Маргарита Дробязко переоденется в Остина Пауэрса.

Владимир Маркони в неожиданном образе. Фото: Первый канал
Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото: Первый канал

А вот как будут выглядеть другие артисты:

Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Первый канал
Надежда Михалкова и Максим Маринин. Фото
Надежда Михалкова и Максим Маринин. Фото: Первый канал
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото: Первый канал
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото: Первый канал
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото: Первый канал
Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото: Первый канал
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото: Первый канал

Тэги

«Ледниковый период»Владимир МаркониИлья АвербухИрина ПеговаМила ЙововичОльга БузоваОльга КузьминаРоман Костомаров