Третий выпуск «Ледникового периода»: Ольга Кузьмина – Мила Йовович, а Роман Костомаров — Джокер

На этот раз звезды будут кататься под музыку из известных фильмов.

Первый канал вернул в эфир популярное шоу «Ледниковый период» после четырехлетнего перерыва. Ведущими десятого сезона стали Алексей Ягудин и 18-летняя Алина Загитова.

Первые два выпуска незамеченными не остались. У Ольги Бузовой, например, спортивная карьера не клеится. Ведущей «Дома-2» и ее напарнику Дмитрию Соловьеву судьи ставят низкие оценки. Кроме того, у Оли сильно болит нога и, скорее всего, после окончания шоу ее ждет операция…

А продюсер проекта Илья Авербух, тем временем, мечет гром и молнии в отношении комментаторов проекта. Дело в том, что зрители обратились к организаторам шоу с просьбой поумерить дикторов. Мол, из-а их болтовни не слышно ничего.

Авербух отреагировал. Зрителям он даже дал обещание: «Больше вы этого, простите, поноса тщеславия от Гришина никогда не услышите! Обещаю!»

В ближайшую субботу, 17 октября, в 17.20 выйдет новый выпуск. На этот раз звезды и фигуристы будут кататься под музыку из известных фильмов.

В распоряжении редакции Teleprogramma.pro оказались кадры из свежего выпуска. Вы можете увидеть уже сейчас, как удивят нас артисты.

Например, Ольга Кузьмина и Александр Энберт перевоплотятся в героев Милы Йовович и Брюса Уиллиса из «Пятого элемента».

Роман Костомаров сыграет пугающего Джокера.

А Ирина Пегова изобразит трагическую Фриду.

Владимир Маркони выступит в роли Мистера Зло, а его партнерша Маргарита Дробязко переоденется в Остина Пауэрса.

А вот как будут выглядеть другие артисты: