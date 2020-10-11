«Ненормальный вайб»: Бузова продемонстрировала на концерте бесконечные ноги в коротких шортах

Недавно бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова записала и выпустила новый трек. Песня «Ненормальный вайб» моментально стала хитом среди поклонников Ольги Бузовой. Именно поэтому артистка решила порадовать своих фанатов и исполнила свежий сингл на сольном концерте. Для концертов знаменитость всегда подбирает яркие и вызывающие наряды. Например, в этот раз певица выбрала фиолетовый топ со стразами и атласные укороченные шорты.

Девушка сделала отчетное фото перед началом выступления. Бузова завила мелкие кудри и нарисовала «стрелки». К этому она подобрала лук в стиле «чем меньше одежды, тем лучше». Телеведущая похвасталась загорелым и подтянутым телом. Бузова не постеснялась надеть откровенный наряд, так как регулярно занимается спортом. Напомним, что Ольга участвует в проекте «Ледниковый период» и увлекается боксом.

«Москва, я готова», — написала в Stories своего микроблога артистка.

Отметим, что поддержать Бузову пришел ее возлюбленный. Шоумен Давил Манукян подарил своей девушке огромный букет роз, а певица наградила его страстным поцелуем.