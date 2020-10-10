Свидание перед сном: Бузова в мини-платье Gucci и молочном пальто провела вечер с Давой

Ольга Бузова не скрывает, что много добилась благодаря упорству и труду. Если несколько лет назад ее многие артисты не хотели принимать в свой круг, то теперь она стала частью шоу-бизнеса. Девушка дружит с Филиппом Киркоровым, а ее возлюбленный Давид Манукян недавно спел дуэтом с поп-королем отечественной эстрады. Более того, она ведет несколько проектов, а этой осенью стала участницей проекта «Ледниковый период».

Пока Оля получает невысокие оценки от судей, но это заставляет ее еще сильнее стараться. Очередной день она провела на съемках телестройки. Телеведущая похвасталась своим луком. На ней было мини-платье со звездочками от Gucci, лосины, массивные ботинки и белоснежное пальто.

«Мне кажется, что я отсюда не уезжаю. Я с гримерки на каток и так снова, гримерка, каток. Ну что, иду на тэ-ты», — поделилась звезда.

А уже вечером она встретилась со своей лучшей подругой Оксаной Яковлевой. Они покатались на машине, а потом дома стали смотреть новый выпуск «Ледникового периода». Вскоре к ним приехал Дава. Он заключил в объятия возлюбленную и преподнес ей букет розовых роз. Ольга пришла в восторг. Ей все реже удается видеться с бойфрендом, поэтому она не сдерживала эмоций. Вечер перерос в ночное свидание. Пара неустанно целовалась.

Блогер восхитился тем, как выглядит его девушка. Ольга подчеркнула нарядом в черных тонах свою точеную фигуру. телеведущая поблагодарила Даву за поддержку. Она едва сдерживала слезы радости.