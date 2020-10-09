Бывшая пассия Давида Манукяна рассказала, почему он выбрал Ольгу Бузову

В пятницу, 9 октября, в 21:00 на ТНТ выйдет первый выпуск нового сезона Comedy Club, и с места в карьер шоу ворвется на экран с неожиданными признаниями.

Гостьей дебютного выпуска стала блогер Кара Кросс, которая раньше встречалась с Давидом Манукяном — нынешним парнем Ольги Бузовой. Ведущие Павел Воля и Гарик Харламов не упустили возможности и расспросили 27-летнюю девушку, почему Дава выбрал звезду «Дома-2» вместо нее. Та охотно выдала секреты «бывшего». Какие — узнаем в выпуске.

Также зрителей ждет кавер на песню Шарлота «Щека на щеку» в исполнении резидентов Comedy Club при участии самого музыканта. А еще группа USB выберет Гарику Харламову идеальную жену, Павел Воля произнесет тост за русский менталитет, Андрей Бебуришвили откроет свой деликатный секрет и, вдобавок, в передаче пройдет собственный кастинг на «Евровидение».

Смотрите Comedy Club на ТНТ 9 октября в 21:00.