«Я похожа на невесту»: Светлана Лобода примерила шелковое платье в пол с оборками из шифона

Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских певиц. При этом она держит в секрете свою личную жизнь. Как известно, от отношений с танцором Андреем Царем у артистки подрастает дочка Евангелина. Девочка обожает читать книги и является фанаткой Гарри Поттера. А в 2018 году певица родила вторую дочку Тильду, но имя отца девочки держит за семью замками. Поклонники, в свою очередь, уверены, что им является немецкий музыкант Тиль Линдеманн.

Этим летом Лобода много отдыхала. Она решила на время отложить все дела и просто провести время с родными. Девушка отдохнула на Миконосе, а затем в Турции. Теперь она вернулась к работе и публикует новые кадры, демонстрируя свою жизнь. Накануне певица заинтриговала своих подписчиков новым видео. Светлана показала, как примеряет новое платье. Она облачилась в белоснежное шелковое платье в пол с оборками из шифона. Наряд на тонких бретельках с открытой спиной подчеркнул ее загорелую кожу. На шее артистки было много бус.

«Ну как тебе, нравится?» — спросила швея. «Да, кажется, я похожа на невесту», — ответила Лобода.

Поклонники были очарованы нежным образом певицы. Многие отметили, что хотели бы увидеть звезду в подвенечном платье. Теперь они подозревают, что и сама артистка не против стать невестой. К слову, чаще всего она носит наряды черных цветов или мерцающие платья. Однако теперь фанаты считают, что белый цвет ей к лицу.