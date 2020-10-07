«Только так»: Лобода в косухе и белых сапогах села на частный самолет с подросшей дочкой

Светлана Лобода в этом году все свободное время посвятила семье. После карантина певица улетела на Миконос с дочками Евангелиной и Тильдой. Она несколько недель провела на острове, где купалась и загорала. Потом артистка также побывала в Турции, где отметила день рождения своей сестры. Лишь недавно украинская звезда возобновила гастроли. Во время путешествий ее часто сопровождают наследницы.

Лобода предпочитает скрывать личную жизнь. Она до сих пор не раскрыла личность отца своей младшей дочки. Но при этом девушка иногда публикует снимки, на которых показывает, как проходят ее будни. Так на этот раз артистка опубликовала видео, на кадрах которого запечатлена с дочкой. Светлана предстала в лосинах с лампасами и стильной куртке с объемными рукавами. Белоснежные сапоги и сундук Louis Vuitton дополнили образ.

Рядом с певицей шла ее старшая дочка. Девочка была облачена в алую кожаную куртку и брюки с лампасами. Подстать маме она выбрала белую обувь. Лобода с наследницей поднялась на борт частного самолета. При этом рядом с ней не было малышки Тильды.

«Теперь на концерты только так», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. 37-летняя девушка часто тратит деньки на брендовые наряды, а также зачастую ей дарят сумки, обувь и другие вещи.