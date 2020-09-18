«Мое чудное дитя»: Лобода опубликовала трогательное фото с дочкой Евой

Светлана Лобода поделилась трогательным моментом из личной жизни: 37-летняя артистка выложила фото со своей дочерью Евой. Певица запечатлена на снимке вместе с 9-летней девочкой. Мать и дочь нежно смотрят друг на друга.

Светлана Лобода и Ева одеты в одинаковые белые наряды: исполнительница выбрала короткий топ и юбку длины миди, а ее дочь — длинный сарафан и белые кроссовки. Артистка дополнила образ небольшими серьгами и босоножками на низкой подошве. Певица сделала легкий макияж и оставила волосы распущенными. Локоны Евы заплетену в косичку.

На летней веранде в светлых тонах знаменитость с девочкой стоят обнявшись. На заднем плане — шезлонги и южное темное небо.

Певица подписала фото нежным признанием:

«Я люблю тебя, мое чудное дитя».

Семейное фото вызвало умиление у подписчиков Лободы и ее звездных друзей: пост прокомментировала Лолита Милявская, Анжелика Ревва, Меседа Багаудинова и Екатерина Мухина.

«Самая прекрасная мама», «Какие нежные», «Такие милые и классные», «Две красавицы, мамино продолжение», «Вы с дочками самые лучшие», «Как она выросла! Время, ты куда бежишь? Остановись…», «Ева уже такая взрослая», — растрогались поклонники певицы.

Летом Лобода отдыхала вместе со своими детьми в Греции.