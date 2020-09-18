«Совпадает с моим собственным ощущением»: Зудина предстала на фото с красными волосами

Как отметила актриса, она очень благодарна своему стилисту за такое преображение.

Актриса Марина Зудина в Instagram поделилась фотографией, на которой предстала с красным цветом волос. Судя по всему, артистка решила расстаться с блондом. Рядом с ней на снимке можно увидеть ее стилиста и подругу Марину Краснову.

«Тот случай, когда очевидно, что гример любит красный цвет! И это очень заразительно, потому что ну очень совпадает с моим собственным ощущением». Марина Зудина

«Вот это огонь. Открытое пламя. Просто пожар», «Как здорово получилось. Вам очень идет», «Потрясающе красиво смотрится. Вы просто красавица», «Вам очень к лицу такие краски осени», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марина Зудина несколько лет назад похоронила своего мужа — актера и режиссера Олега Табакова. От него у актриса театра и кино есть двое детей: сын Павел, который уже снялся в нескольких известных картинах, и дочь Маша. Девочка пока учится в школе. После смерти режиссера Зудина полностью сконцентрировалась на воспитании наследницы. Заводить новые отношения артистка не спешит. Она ранее признавалась, что не представляет рядом с собой другого мужчину.