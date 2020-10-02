Марина Зудина блеснула на ММКФ в шикарном черном платье с дерзким декольте

Актриса Марина Зудина в Instagram поделилась видеозаписью с Московского международного кинофестиваля. На кадрах можно увидеть, как она дефилирует перед гостями вечера в шикарном черном платье с дерзким декольте. Надо отметить, что актриса, которой сейчас 55 лет, сохранила прекрасные формы, которым могут позавидовать двадцатилетние девушки.
«Открылся 42-й ММКФ! У москвичей есть возможность посмотреть очень разное кино именно в кинотеатре. Ведь очень по-разному складывается прокатная жизнь фильмов… Радостных впечатлений и открытий!»
«Шикарная! Великолепная Изящная! Просто красавица», «Какой у вас пронзительный взгляд. Вы как будто в душу смотрите», «Волшебство и красота», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Марина Зудина родила двух детей от Олега Табакова, который ушел из жизни несколько лет назад. Сын Павел уже делает успехи в кинематографе, а дочь Маша пока учится в школе.