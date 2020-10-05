«Люблю такую осень»: Самойлова облачилась с дочками в одинаковые костюмы небесного цвета

Оксана Самойлова пережила в этом году непростой период. Многие помнят, как они вместе с мужем Джиганом совершили вояж в Майами, где модель родила долгожданного сына. У пары на тот момент было три дочки: Ариела, Лея и Майя. Но не прошло и месяца после радостного события, как рэпер попал в рехаб. Тогда стало известно, что в звездной паре проблемы. Ситуация ухудшилась, семья вернулась в Москву. Оксана подала на развод. Девушка намекнула, что больше не желает терпеть выходки супруга, включая вскрывшиеся измены.

Однако спустя несколько месяцев, когда должен был состояться суд по делу о разводе, пара помирилась. Оксана отметила, что хочет сохранить семью ради детей. Теперь Джиган вновь не разлучен со своей женой и старается ее только радовать. Самойлова после пережитого стресса сменила имидж. Она покрасила волосы в яркий цвет. Возлюбленная рэпера всегда обладала особым чувством стиля, поэтому и ее наследницы с ранних лет полюбили модно одеваться.

На днях звездная семья отправилась гулять в парке. Осенняя погода радует жителей столицы солнцем и теплом. По такому случаю Оксана облачилась с дочками в одинаковые наряды. На них были спортивные костюмы небесного цвета. Девочки также надели пуховые жилетки серебристого оттенка, а младшая малышка — розового. Лишь сын Джигана был в синем комбинезоне. Он лежал на маме. Все они расположились на траве, усыпанной осенней листвой.

«Как я люблю такую осень. Когда солнечно тепло и сухо, когда можно весь день гулять в парке, валяться в сухих листьях, устраивать пикники и пить облепиховый чай, когда в октябре надеваешь куртку на всякий случай, а не потому что холодно, когда можно носить шорты с сапогами на голые ноги, когда смотришь прогноз и улыбаешься — это же прямо осень моей мечты сейчас», — поделилась Самойлова.

Поклонники восхитились стильной мамой и ее детьми. «Карантин нас научил наслаждаться каждым днем, как последним», «Какое яркое фото! Какие сочетания цветов. Какие красивые лица», «Какая красота», «Джигана не хватает», «Девочки прелесть, а костюмы вообще — отпад», «Очарование», — прокомментировали пост подписчики.