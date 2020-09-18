Оксана Самойлова призналась, кто самый ответственный из ее детей

Жена Джигана объяснила, почему гордится средней дочерью больше всех.

Модель Оксана Самойлова поделилась с подписчиками историей о маленьких победах и промахах своих детей. 32-летняя мама рассказала, что за последнее время дочь Лея радует ее больше остальных.

Бизнесвумен опубликовала свежий снимок средней дочери в личном аккаунте Instagram со словами: «Сейчас Лея просто превосходит всех».

«Ее нахваливают со всех сторон, все репетиторы, тренеры, она везде помогает и просто невыносимо послушная», — с гордостью призналась Самойлова.

У старшей дочери Ариэлы Оксана отметила проблему с русским языком в школе. А младшая — Майя — не отличается примерным поведением.

«Майя двойки по гимнастике за поведение таскает», — пожаловалась многодетная мамочка.

По словам супруги шоумена Джигана, такая картина в семье не постоянная. Когда фанаты спросили Оксану, кто из детишек самый ответственный, она ответила так:

«Бывает по-разному».

Напомним, помимо троих дочерей, Самойлова вместе с мужем воспитывают сына Давида. Голубоглазый мальчик родился 18 февраля 2020 года. При рождении малышу поставили неприятный диагноз: непроходимость слезных каналов. Однако в последнее время у Давида наблюдаются заметные улучшения со здоровьем.