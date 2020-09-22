«Раздавала вещи»: Самойлова рассказала о своей благотворительной акции

Жена рэпера Джигана объяснила подписчикам, чем она занималась последние три дня.

32-летняя модель Оксана Самойлова сообщила, что занимается благотворительностью. Этим девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Многодетная мамочка опубликовала свежий снимок с сыном и подписала:

«Ох, я с этой раздачей вещей просто выпала из жизни на три дня. Надеюсь те, кому они достанутся, станут капельку счастливее».

Молодая бизнесвумен добавила, что уже не в первый раз занимается помощью малоимущим семьям.

«До этого я всегда раздавала детские вещи в детские дома, семьям, которым давно помогаю и т.д.», — написала Самойлова.

Однако теперь супруга шоумена Джигана решила организовать благотворительную акцию прямо в Сети. По словам Оксаны, она прочитала множество сообщений от нуждающихся. У каждого была своя история. Девушка отметила, что хотела бы помочь всем, но это невозможно. Поэтому Самойлова попросила не получивших одежду не расстраиваться.

«Я хочу, чтобы этот опыт оказался положительным, и чтобы у меня была мотивация организовывать для вас такое почаще, привлекать других людей и т.д.», — резюмировала Самойлова.

Напомним, что своих детей Джиган и Оксана Самойлова любят баловать дорогими подарками. Особенно по праздникам. К слову, на последний день рождения старшей дочери Ариелы звездные родители потратили больше 700 тысяч рублей.