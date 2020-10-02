«Модно, красиво и стильно»: Порошина для выхода в свет выбрала белоснежный total look

Актриса облачилась в платье длины миди и пальто, а аксессуары нюдового оттенка завершили безупречный образ, который оценила стилист Лариса Тимиряева.

Историк моды Александр Васильев назвал одну из главных модных тенденций сезона – белый цвет в вечерних и повседневных образах. По мнению эксперта, такая тенденция появилась на фоне пандемии коронавируса, и образ врача в белом прочно закрепился в реалиях будней, наложив отпечаток на все сферы жизни общества. И действительно, прошедший фестиваль «Кинотавр», на котором множество звезд появились в белом, доказал слова фэшн-критика.

Поддержать тенденцию на белый решила и актриса Мария Порошина. Мать пятерых детей для выхода в свет облачилась в total look: платье на запах длины миди и «мохнатое» пальто.

Завершили образ лодочки и сумка нюдового оттенка. Мы попросили прокомментировать стиль Порошиной эксперта портала Teleprogramma.pro Ларису Тимиряеву.

«Мария Порошина — обладательница сложно — романтической женственности, все черты лица красиво выписаны и особенно роскошно раскрываются в ретро образах и в театральных костюмах прошлых веков. Ей довольно сложно так же роскошно выглядеть в современных, лаконичных образах, однако, в этом луке ей это удалось. А помогли ей в этом: драпировка на платье, мягкая фактура ткани, кудри волос. Все эти детали помогли образу работать на Марию, подчеркнуть ее женственность, мягкость, нежность и красоту. Белый монохром в тренде. Запах на платье и полы не застегнутого пальто, создавшие две вертикальные линии, визуально стройнят и вытягивают силуэт. Нюдовые лодочки зрительно удлиняют ногу. В цветовом сочетании практически отсутствует цвет: белый, немного черного и беж цвета нюд, совпадающий с оттенком тела. Так что ничто не отвлекает внимание от Марии. Она выглядит роскошно, модно, красиво и стильно. Образ в стиле «Городской шик», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».