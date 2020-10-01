Александр Васильев перечислил главные модные тренды на примере нарядов «Кинотавра»

Историк моды отметил, что звезды на красных дорожках сияли в актуальных нарядах.

Истосковавшиеся за период пандемии коронавируса по светским раутам и встречам с коллегами звезды отвели душу на фестивале «Кинотавр» в Сочи, который проходил этой осенью в 31-й раз. Непростое время наложило свой отпечаток на формат мероприятия – оно прошло без зрителей, но главными атрибутами светской тусовки все-таки организаторы не пренебрегли.

И на красной дорожке мы смогли увидеть целую плеяду красоток в нарядах. Стиль звезд прокомментировал в своей авторской колонке на портале 7дней.ру историк моды Александр Васильев.

Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Олеся Судзиловская, Виктория Исакова, Анна Чиповская, Марина Александрова, Елена Лядова, Ксения Собчак, Кристина Асмус – эти и другие знаменитые красотки похвастались своими нарядами – и даже не раз — на красной дорожке «Кинотавра».

Телеведущий «Модного приговора» отметил несколько модных тенденций, которые наглядно были продемонстрированы звездами в Сочи.

«На первом большом светском мероприятии после карантина мы наблюдаем торжество белого, — подчеркнул Васильев. По убеждению мэтра, на такой тренд повлиял образ врача в белом — за период пандемии именно об этих персонах мы слышим больше всего.

Кроме того, прослеживается еще одна тенденция в моде, связанная с новой посткоронавирусной эпохой – лаконичность и сдержанность. «Ушло время цветочных принтов, ярких сумок и аксессуаров, массивных украшений. Я не заметил ни одного маскарадного элемента, ни перьев, ни экзотических одеяний», — отметил Васильев.

По словам эксперта, все звезды выглядели достаточно сдержанно, и при этом стильно и элегантно.