«Ассоциируется с клубникой со сливками»: Софья Эрнст появилась на репетиции в красно-белом наряде

Звезда «Содержанок», 32-летняя актриса Софья Эрнст, как и многие ее коллеги, с наступлением нового сезона приступила к работе. Долгожданные съемки, репетиции и мероприятия — девушка с удовольствием вернулась в гущу событий. Накануне она появилась в родном театре в ярком аутфите, состоящем из оттенков красного в сочетании с белоснежными сапогами.

Мы попросили имиджмейкера Ларису Тимиряеву прокомментировать стиль звезды. Фэшн-эксперт отметила, что девушка хоть и выбрала базовый лук, но в целом образ получился очень элегантным и ярким.

«Элегантность в крое и лаконичности. Ведь если рассмотреть детально — это базовый осенний лук: водолазка, утепленная юбка прямого кроя полуприлегающего силуэта длины миди, кардиган в виде легкого пальто классического кроя, сапоги. Ничего лишнего, однако образ смотрится ярко и интересно за счет гармонии в цветовом комбинировании. Главный акцентный красный в сочетании с белым смотрится особенно эффектно и ассоциируется с клубникой со сливками, два сопутствующих цвета состоят из соединения красного с белым в разной степени разбеленности и насыщенности алого: в водолазке больше белого, в юбке больше красного, но все они монохромны. Все просто и эффектно!» — отметила эксперт.

Кстати, в подобном плаще красного цвета, но с глянцевым блеском, появилась другая звезда шоу-бизнеса – певица Валерия. Правда, ее образ был более смелым.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».