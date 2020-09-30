Новый стиль: Бородина в плюшевом пальто и трендовых шлепках прогулялась в центре Москвы

Ксения Бородина редко посещает светские рауты. При этом она не упускает возможности показать свои наряды. Недавно наступила осень, поэтому телеведущая поспешила обновить гардероб себе и дочкам: Марусе и Теоне. Почти все лето девушка ходила в модных мюлях с квадратным носком. А теперь она одна из первых обзавелась кожаным жакетом. Однако на улице уже холодает, поэтому звезда предпочитает более комфортные луки.

После модной фотосессии, на которой Ксения блистала в алом платье в пол, девушка отправилась прогуляться по Москве. Телеведущая надела поверх белой футболке и кремовых джоггеров плюшевое пальто цвета ванили. При этом на ее ногах красовались резиновые шлепки Adidas, созданные в коллаборации с Канье Уэстом. Они стали особенно популярны, хоть цена такой пары около пяти тысяч рублей.