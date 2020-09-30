Новый стиль: Бородина в плюшевом пальто и трендовых шлепках прогулялась в центре Москвы

Ксения Бородина редко посещает светские рауты. При этом она не упускает возможности показать свои наряды. Недавно наступила осень, поэтому телеведущая поспешила обновить гардероб себе и дочкам: Марусе и Теоне. Почти все лето девушка ходила в модных мюлях с квадратным носком. А теперь она одна из первых обзавелась кожаным жакетом. Однако на улице уже холодает, поэтому звезда предпочитает более комфортные луки.
После модной фотосессии, на которой Ксения блистала в алом платье в пол, девушка отправилась прогуляться по Москве. Телеведущая надела поверх белой футболке и кремовых джоггеров плюшевое пальто цвета ванили. При этом на ее ногах красовались резиновые шлепки Adidas, созданные в коллаборации с Канье Уэстом. Они стали особенно популярны, хоть цена такой пары около пяти тысяч рублей.
«Я знаю, что на этом фото вам больше всего заинтересует, но лучше обратите внимание на верхнюю одежду. Скоро холода и шубка окажется спасением», — написала звезда.