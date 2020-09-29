Идеально для осени: Бородина вслед за Меньшовой отметилась в трендовом жакете из кожи

Ксения Бородина не раз признавалась, что любит делать покупки. Телеведущая следит за модными тенденциями. Она научилась сама собирать стильные образы, поэтому поклонники часто обращаются к ней за советами. Ко всему прочему, девушка не жалеет денег и на своих дочерей Теону и Марусю, которые с ранних лет носят брендовые наряды. Недавно знаменитость обновила гардероб себе и наследницам.

С наступлением осени Ксения вновь закупилась пальто, свитерами и джемперами. Но погода в Москве радует высокими показателями на термометре, поэтому пока телеведущая по-прежнему носит шорты, футболки и платья. В качестве верхней одежды она все чаще выбирает тренчи и косухи. Однако эксперты в области моды считают, что набирает обороты тренд на кожу. Этой осенью можно носить не только кожаные шорты и куртки, но даже жакеты и рубашки.

На днях этот тренд поддержала Юлия Меньшова. Вслед за ней решилась на это и Бородина. Она запечатлела себя в черной футболке и кожаном жакете в тон. Телеведущая позировала в своей машине по пути на работу.

Этот же жакет Ксения примерила с кремовой юбкой в горох и топом. Массивные ботинки на шнуровке дополнили образ. В таком луке девушки пришла на съемки телепередачи. Поклонники восхитились стильным аутфитом звезды. «Какой крутой образ», «Не думала, что мне понравится кожаный жакет», «Вы такая стильная», «Как вам удается так круто выглядеть всегда», «Леди на миллион не меньше», — стали обсуждать фото подписчики.