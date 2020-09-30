«Роскошный образ»: Бородина предстала в алом платье-бюстье со шлейфом

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Телеведущая недавно обновила гардероб не только себе, но и дочкам Теоне и Марусе. Ее наследницы с ранних лет носят наряды Gucci, Prada, Dior, Moschino. Сама девушка научилась так ловко комбинировать образы, что поклонники часто просят у нее советы. Так, в сентябре звезда уже обзавелась кожаным жакетом и плюшевым пальто, которые находятся на пике моды.

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Очередной день Ксения провела не на работе, а на модной фотосессии. Позировать ей пришлось во дворе одного из столичных домов. Однако она стояла возле раритетного автомобиля. Девушка облачилась в алое платье-бюстье фасона рыбка со шлейфом. Сделав при этом акцент на талии. Сначала она накинула на плече плюшевую куртку. Подол наряда ей помогала нести ассистентка.

Оценила ее лук для портала Teleprogramma.pro известная стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Здесь правда все хорошо. Ксюше просто идет такой роскошный образ. У нее стройные руки, красивая асимметрия и на плече, и на боку. Очень круто, что у нее сейчас каре, которое с этой мягкой голливудской волной смотрится прекрасно. Минимум аксессуаров, красиво. Она в этом образе абсолютно гармонична, очень эстетично смотрится, и прямо всего в меру», — высказалась эксперт.

К слову, позже Ксения сменила наряд. Она позировала уже в студии. На девушке было длинное вечернее платье с разрезом припыленного синего цвета. Наряд помог ей подчеркнуть фигуру.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также Школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Дембикова имеет образование по специальности «имиджеология». Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.