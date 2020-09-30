«Невероятно энергично»: Татьяна Навка в красном жакете появилась в жюри шоу

В юбилейном сезоне «Ледникового периода» олимпийская чемпионка Татьяна Навка дебютировала в качестве члена жюри. Компанию ей составили заслуженный тренер Татьяна Тарасова, шоумен Дмитрий Хрусталев, легкоатлетка Елена Исинбаева и другие. Первый выпуск проекта Первый канал покажет 3 октября. А тем временем все участники уже откатали по три номера.
На съемках очередного выпуска проекта Навка появилась в наряде классических оттенков. Ярко-красный жакет накинула поверх черного атласного топа. Образ добавила украшениями с сердечками, а волосы собрала в низкий хвост.
«Невероятно энергично, весело и позитивно работать в такой команде», — написала Навка в своем Instagram.
Ранее олимпийская чемпионка признавалась, что ей тяжело быть в составе жюри, потому что самой очень хочется выйти на лед. В августе появились слухи о том, что Татьяна ждет третьего ребенка. Но фигуристка высмеяла эти предположения. Старшей дочери Навки от первого брака с фигуристом Александром Жулиным — Александре 20 лет. А младшей — Надежде, которую она родила пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, всего шесть лет.