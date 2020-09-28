«Красота по-русски»: Навка в белых брюках-дудочках и черничном пальто позировала на острове

Татьяна Навка редко появляется на публике. Минувшим летом она предпочла не сидеть дома, а путешествовать. Вместе с дочками Надеждой Песковой и Сашей Жулиной спортсменка отдохнула в Сочи, а также прокатилась по Золотому кольцу. Она была в восторге от природы, старинных церквей и добродушных людей. Кижи, Углич и много других мест увидела фигуристка. Как оказалось, она побывала и на острове Валаам, который находится в сердце Ладожского озера.

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Кадрами от туда Навка поделилась только сейчас. Она показала красоты этого места. Девушка позировала у берега в белоснежных брюках-дудочках и приталенной блузке с изображением поцелуев. Поверх она накинула длинное пальто черничного цвета с принтом. Примечательно, что Татьяна была без макияжа. Она также распустила длинные волосы.

«По мотивам летнего путешествия. Русский простор, широта души и красота природы! Его Величество Валаам! Дух захватывает от этих пейзажей, воздуха и атмосферы! Красота по-русски! Правда воспоминания о лете невольно напоминают, что скоро зима», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотами природы. Многие также оценили стильный лук Навки: