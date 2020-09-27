«Когда сложилось все!»: Навка в белой сорочке и трендовых мюлях появилась на вечеринке

Олимпийская чемпионка в танцах на льду повеселилась на празднике бизнесвумен Светланы Ермоловой.

45-летняя Татьяна Навка не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения дочери близкой подруги. Бизнесвумен и светская львица Светлана Ермолова устроила праздник, на котором отметились: Алика Смехова, Инна Маликова, певица Жасмин, Юлия Барановская и многие другие. На личной страничке в Instagram жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поделилась свежими кадрами с мероприятия. На вечеринку партнерша Романа Костомарова в танцах на льду отправилась в трендовом аутфите. В кадре фигуристка предстала в контрастном наряде, примерив кипенно-белую сорочку свободного кроя и черные брюки.

Образ Навки дополнили модные лаковые мюли и украшения: крупные серьги-подвески, цепочка с кулоном. Завершили аутфит прическа в голливудском стиле с крупными волнами и макияж с акцентом на глаза. А губы спортсменка подчеркнула мерцающей помадой.