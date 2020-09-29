Стильно утеплилась: Ксения Собчак в объемном свитере пудрового цвета встретила утро на пирсе

Ксения Собчак не скрывает, что ее вкус в одежде совершенствовался со временем. Некоторые вещи, которые она носила раньше, светская львица ныне бы уже ни за что не надела. Более того, с появлением в ее жизни Константина Богомолова, поклонники стали отмечать, что телеведущая расцвела. Она стала одеваться более женственно и утонченно. При этом блондинка не растеряла своей уникальности, отдавая предпочтение винтажным нарядам, сложному крою или лаконичным образам.

За последние недели Собчак отметилась и в песочном комбинезоне, и в пальто, а также представала в пальто миди с принтом. А очередной день у светской дивы начался, как и у многих, с работы. Ранним утром она оказалась на пирсе, где пришвартованы лодки и корабли. Телеведущая решила заснять это место и похвастаться своим образом. На этот раз Ксения предстала в объемном свитере оверсайз пудрового цвета и длинном кардигане из кашемира. Волосы девушки были завиты в изящные локоны, а также сделан нежный макияж.

«Чем люблю свою работу, что иногда в таких местах я работаю. Вот так начинать день — это чудо что такое», — похвасталась блондинка.

Поклонники восхитились красотой журналистки. Многие признались, что она выглядит очень женственно и уютно. Образ звезды пришелся по душе ее подписчикам, которые осыпали ее комплиментами. Напомним, что многие коллеги Собчак тоже начали утепляться. Лера Кудрявцева носит толстовки, а Ксения Бородина плюшевые пальто. Однако пока погода в Москве радует жителей солнечной и теплой погодой для конца сентября.