По-осеннему: Собчак в платье оверсайз и пальто цвета карамели встретилась с дочкой Легкоступовой

Ксения Собчак минувшим летом провела отпуск с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Однако уже в сентябре она вновь вернулась к работе, а также стала появляться на светских раутах. У светской львицы всегда было особое чувство стиля. В юности она любила эпатировать публику мини-юбками, а теперь предпочитает сдержанный стиль. часто телеведущая выбирает ретро образы. Этой осенью она уже отметилась в пальто-накидке.

больше по теме Ксения Собчак в комбинезоне песочного цвета и леопардовых ботинках пришла на вечеринку Светская львица посетила праздничную вечеринку бизнесвумен Киры Сорокиной, на которой увиделась со многими звездами.

На днях Собчак стала гостьей на празднике у знакомой бизнесвумен. Тогда она в песочном комбинезоне позировала фотографам и общалась с Лерой Кудрявцевой. Теперь блондинка встретилась с Анэттой Бриль. Девушка является певицей и дочкой Валентины Легкоступовой, которая недавно ушла из жизни. Неизвестно, по какой причине телеведущая решила увидеться с молодой артисткой, но они успели пообщаться и погулять на природе.

Ксения предстала в черном платье оверсайз с принтом и длинном пальто цвета карамели. Молочные сапоги дополнили ее осенний лук. Дочка Легкоступовой предпочла черный монохромный костюм с широким поясом.

«Всю свою сознательную жизнь я мечтала познакомиться с этой девушкой. Я всегда уважала ее за прямолинейность, достойную выдержку, ум, честность… В одном посту невозможно описать все, за что этот человек достоин уважения. Очень жаль, что нашему знакомству поспособствовали именно последние события…», — поделилась Анэтта.

Поклонникик восхитились красотой 29-летней девушки. Многие оценили образ певицы, а также Собчак. «Анэтта, какая вы красавица! Загляденье просто», «Надеюсь, будет какая- то достойная передача, посвященная вашей мамочке», «Какая стильная Собчак», — прокомментировали пост подписчики.