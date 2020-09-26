«Помогаешь выбрать туфельки?»: Собчак запечатлела сына в гардеробной со своими лоферами Prada

Ксения Собчак в юности делала резкие высказывания в адрес детей. А когда она встретила Максима Виторгана, то и сама стала мамой. Телеведущая родила от актера сына Платона. Брак блондинки распался, но она не перестает любить своего наследника. Девушка теперь счастлива с новым мужем Константином Богомоловым. Они вместе путешествуют. Минувшим летом журналистка отдохнула с возлюбленным и сыном на Таманском полустрове.

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Собчак не скрывает, что хочет дать своему ребенку хорошее образование. С ранних лет он изучает английский и китайский языки. А недавно телеведущая стала подыскивать ему хорошую школу. Она не в восторге от элитных частных заведений, где учится «золотая» молодежь, но и растит сына среди иностранцев ей не хочется. Однако мальчик уже растет очень смышленым. Он не только учит стихи, но и даже разбирается в моде.

В соцсети Ксения опубликовала трогательные видео. Она засняла сына в своей гардеробной. Мальчик в джинсах и полосатом поло ползал на полу. Он поставил пару лоферов Prada перед мамой, вытащив из них комки бумаги.

«Что ты делаешь?», — спросила его телеведущая. «Я из туфелькоф вот эти вытаскиваю», — пояснил малыш. «А зачем?» — уточнила Собчак. «Если я их всуну в туфельки, то будет неудобно надевать», — ответил Платон. «Ты мне помогаешь выбрать туфельки?» — восхитилась мама. «Да», — подтвердил ребенок.

Поклонники пришли в восторг от такой заботы сына. Многие считают, что Ксения стала прекрасной мамой. Напомним, что Виторган часто навещает наследника и тоже берет его с собой в поездки.