«Села считать деньги»: Бородина вспомнила, как провела свою первую брачную ночь

Телеведущая Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Они вместе с 2015 года и этим летом отметили деревянную свадьбу. Накануне в эфире шоу «Бородина против Бузовой» гости в студии обсуждали свадебные традиции, и телеведущая вспомнила, как прошла ее первая брачная ночь.

Оказалось, что у Бородиной первая брачная ночь прошла нестандартно. Муж девушки отправился выручать их водителя, которого задержали инспекторы ДПС, а документы на машину почему-то остались у молодоженов. Но невеста в отсутствие возлюбленного не заскучала:

«Я в это время, наконец-то сняла платье и каблуки и села считать деньги. Т- традиция! Потом вернулся муж, спросил сколько и давай мне помогать. Ночь была веселая, уснуть не удалось», — рассказала Бородина.

И девушка уверена, что подобное случается чуть ли не у каждой вновь образованной супружеской пары: «А вот это все: «Мне надо тютелька в тютельку все» — ну блин, ну что за розовые сопли!», — воскликнула теледива.