Свитера Gucci и ботинки Moschino: Ксения Бородина побаловала дочерей осенними обновками

Ксения Бородина не скрывает, что следит за трендами. Этим летом она долгое время ходила в модных мюлях с квадратным мысом. Поклонники всегда с интересом следят за образами телеведущей, а на работе стилисты время от времени позволяют ей идти в кадр в той одежде, которую она выбрала для себя самостоятельно. Не жалеет денег знаменитость и на своих дочерей. В этом году ее младшая наследница – Теона – пошла в садик, а одиннадцатилетняя Маруся отправилась в пятый класс.

Традиционно каждый сезон Ксения отправляется на шопинг. Во время карантина она пользовалась онлайн-сервисами, которые доставляли ей покупки на дом. Теперь телеведущая с радостью сама выезжает в магазины. Очередной день она провела, выбирая новые образы дочками. Хоть в школе Маруся носит форму, ей все рано нужна новая верхняя одежда, а также повседневные наряды. Первым делом Бородина показала пакет, наполненный куртками итальянского бренда Moncler, свитера Gucci и другие наряды.

«Очень полным ходом. Набрала девчонкам куртки. Moncler наш любимый. Кучу свитеров, платье Теюше. Вот какие клевые платья нереально», — похвасталась звезда.

На кассе ее также ждала пара серебристых грубых ботинок и белая дутая куртка. К обуви она подобрала серебристый свитер. Бородина выбрала еще одну пару ботинок, но уже белого цвета фирмы Moschino для Теоны. «С нашей погодой непонятно, но вроде они такие… побегает еще до ноября точно», — отметила звезда.