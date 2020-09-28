«Американский Прованс»: Меньшова отметилась в юбке макси и кожаном пиджаке цвета карамели

Юлия Меньшова является дочкой Веры Алентовой. Она смогла построить карьеру в театре и кино. Также в последние годы артистка успешно ведет ряд телепередач. Минувшим летом Юлия много путешествовала с семьей. Каждый раз поклонники восхищались ее образами. Она не раз облачалась в трендовые широкие джинсы и носила джемпера оверсайз.

С наступлением осени Меньшова не перестала регулярно посещать новые места. Минувшие выходные прошли у нее очень насыщенно. Она осмотрела знаменитый дом Наркомфина, памятник архитектуры 30-х годов. Для прогулки телеведущая облачилась в юбку макси с цветочным принтом, белую толстовку с воротом-хомутом и кожаный пиджак карамельного цвета. Образ дополнили солнцезащитные очки в тон наряду.

«Короче, провела сегодня нереально крутые два часа, еще и закончившиеся… шампанским на крыше. Ну и спонтанной фотосессией, потому что локация не оставляла ни единого шанса удержаться от соблазна щелкать фотографии просто на каждом повороте за угол», — поделилась звезда.

А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит актрисы дизайнер Сергей Никулин.

«Такое безумно милое сочетание. Это называется американский Прованс — когда совмещают диванно-обивочный принт в мелкий цветок, который наши прабабушки любили делать на занавесках и подушках, с такими жесткими материалами как кожа. Мы видим нежное в виде юбки и грубоватое в виде кожи. Сочетание карамельное, такое вкусное. Образ очень эклектичный. Совмещена стилистка Прованса плюс спорта. Получился такой классный кэжуал стрит лук. Юлия молодец, потрясающая цветовая гамма. Она мягкая, нежная, безумно женственная. Ей твердая пятерка за этот образ», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».