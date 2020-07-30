«Ее молодит»: 51-летняя Юлия Меньшова в широких джинсах и футболке оверсайз впечатлила стилиста

Юлия Меньшова недавно отметила 51-летие. Дочка Веры Алентовой построила карьеру в кино и на телевидении. Поклонники любят ее за искренность и простоту. Летние дни артистка проводит с мужем Игорем Гординым. Они путешествуют по России. Недавно пара добралась до Карелии. Именно там она и отпраздновала день рождения. Примечательно, что в столь зрелом возрасте она обладает стройной фигурой и моложавым видом.

Меньшова также умеет правильно подбирать одежду. Она часто появляется на работе в платьях миди или элегантных блузках, которые сочетает с брюками и юбками. В обычной жизни телеведущая тоже предпочитает выглядеть женственно. Во время поездки она не раз представала в широких джинсах с высокой талией, которые в тренде в этом году. Их она сочетает то с блузками, то с футболками оверсайз, как это было на днях. Свой наряд в повседневном стиле она дополнила лаконичными кроссовками в тон футболке.

«„Хочешь я запечатлею тебя в мраморе?“ — спросил меня муж. И ведь не соврал, запечатлел. Мы были в мраморных каньонах парка Рускеала, неподалеку от города Сортавала», — рассказала звезда.

Поклонники восхитись тем, как выглядит Юлия. Многие не поверили, что ей уже исполнился 51 год. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ знаменитости селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ — Лина Дембикова.

«Что касается концепции, мне образ нравится! Я люблю, когда такой стиль кежуал носят девушки и в более элегантном возрасте. Но что касается стилистической верности, белую футболку сочетать с такими джинсами — да, класс! Я бы рекомендовала джинсы сделать чуть более зауженные к низу, потому что у нее тяжелый низ сам по себе и джинсы лучше взять чуточку поуже, чтобы облегчить низ. А вот кроссовки стоило взять более массивными, потому что крупная мужская футболка, массивные плотные джинсы — такой объемный лук обязательно нужно уравновесить тоже большими массивными на платформе аглишуз, несмотря на то, что они потихоньку выходят из моды. Сейчас они скорее более лаконичные, а у нее спортивные кроссовки, которые прибивают к земле силуэт. талию можно было поднять чуточку повыше, с точки зрения коррекции фигуры, и рукав закатать, но это уже стилистические изыски. А в целом лук выглядит свежо, кежуально и, в целом, ее молодит», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.