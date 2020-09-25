Осеннее настроение: Стеша Маликова в велосипедках и косухе оверсайз вышла на прогулку

Дмитрий Маликов гордится своей дочкой Стефанией. 20-летняя девушка учится в МГИМО. Во время карантина она помогала родителям, приглядывая за маленьким братом Марком, а также успела создать свою коллекцию летних нарядов. Платья и блузки получили много восторженных отзывов, поэтому не так и удивительно, что теперь девушка трудится над созданием праздничных платьев к Новому году.

При этом Стеша не забывает наслаждаться жизнью. Накануне она пропустила юбилей хоккеиста Александра Овечкина, на котором выступил ее отец, но зато вечер пятницы, 25 сентября, девушка провела, гуляя на природе. На новом фото дочка артиста предстала в трендовых велосипедках, которые сочетала с лаконичной футболкой в тон и косухой оверсайз. Кожаные грубые ботинки завершили молодежный наряд.

«Выходные», — написала девушка.

Поклонники восхитились наследницей Маликова. Многие оценили ее вкус. «Какая ты обворожительная, хрупкая, сладкая шоколадная, барышня», «У красивых родителей красивые дети», «Копия своей мамы», — прокомментировали пост подписчики. К слову, косухи особенно популяры в этом сезоне. Недавно кожаную куртку примерила Алла Пугачева, а следом и Кети Топурия, Пелагея и Полина Гагарина.