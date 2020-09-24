Александр Овечкин станцевал медленный танец с мамой под живое выступление Дмитрия Маликова

Хоккеист закатил грандиозную вечеринку по случаю 35-летия. Гостями праздника стали Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон. Певец исполнил свои хиты на мероприятии.

Александр Овечкин — один из самых знаменитых российских хоккеистов. Он является обладателем кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Минувшим летом спортсмен приехал из США на родину с женой Анастасией Шубской и детьми. Его старшему сыну Сергею два года, а младшему Илье всего несколько месяцев от роду. Примечательно, что они задержались в столице и решили закатить вечеринку по случаю юбилея Овечкина. 17 сентября ему стукнуло 35 лет, но праздник он устроил спустя неделю.

Шубская всех сразила синим платьем в пол по фигуре. Она поздравила мужа и танцевала с сестрами, которые тоже заглянули на огонек. Пела для гостей Полина Гагарина, а ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров. Появился на празднике и Дмитрий Маликов со своей женой Еленой Изаксон. Певец облачился в черный классический костюм и белую рубашку. В его кармане красовался платок. Жена артиста оделась подстать ему в длинную мерцающую юбку, белую блузку и жакет с разрезанными рукавами, как во времена Шекспира.

«Жизнь продолжается! С днем рождения, Саша! Ты — великий спортсмен и прекрасный человек», — поздравил артист именинника.

Более того, Маликов исполнил одну из своих песен и сыграл на пианино. Под лирическую композицию Овечкин станцевал медленный танец со своей мамой Татьяной Николаевной. Трогательная сцена не оставила никого равнодушными. Не обошлось без веселья, танцев и торта. Праздник продлился до поздней ночи. Гостями вечера также стали Яна Рудковская и Евгений Плющенко, а также другие известные персоны.