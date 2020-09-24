«Рядом Тильда»: Лобода в бикини засветила роскошные бедра на фото с двухлетней дочкой

Светлана Лобода несколько лет назад пообещала, что будет больше времени уделять себе, а не работе, когда угодила в больницу. Тогда девушку госпитализировали прямо с репетиции перед рядом концертов. В этом году свое обещание артистка исполнила благодаря карантину. Сначала почти три месяца она провела дома с дочками Евангелиной и Тильдой. Потом звезда продлила отдых, уехав отдыхать на море. Сначала она нежилась на Миконосе, а потом добралась до Турции.

больше по теме Светлана Лобода в «голом» платье с впечатляющим декольте блеснула прелестями фигуры Певица подразнила поклонников смелым видео.

Теперь Лобода вновь усердно работает. Однако она не перестает дразнить поклонников пикантными кадрами с отдыха. В очередной осенний день певица опубликовала редкое фото, на котором позирует с младшей наследницей, чье лицо пока скрывает. Девушка предстала в бикини цвета хаки. Купальник подчеркнул округлые и накачанные бедра знаменитости, а также ее талию и длинные ноги. Она подняла руки, собирая волосы в пучок. Рядом с ней на бортике бассейна сидела ее двухлетняя наследница в купальнике в цветочек.

Также Светлана поделилась еще парой снимков. На одном она запечатлена в кожаном купальнике с высокой талией. Наряд позволил ей блеснуть пышной грудью. На другом фото можно увидеть ее младшую дочку, которая скрыла лицо в кудряшках, сидя в розовом платье. Поклонники восхитились снимками. Многие поразились тому, как сильно мама и дочка похожи, хоть лица крохи артистка не показывает. «Тильда рядом», «Какая девочка», «Роскошная мама», «Вот это красотка», «Налюбоваться нельзя», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что отца младшей наследницы звезда скрывает. Ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.