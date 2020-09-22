Светлана Лобода в «голом» платье с впечатляющим декольте блеснула прелестями фигуры

Светлана Лобода привыкла много работать. Однако 2020 год стал особенным для всех. На этот раз певица сначала отдохнула, находясь в самоизоляции с дочками Евангелиной и Тильдой. Потом она решила продлить себе отпуск и все лето провела в теплых краях, отдыхая то в Греции, то в Турции вместе с друзьями и близкими. 37-летняя артистка обладает подтянутой фигурой, которую наработала усердным трудом, поэтому не упускает возможности похвастаться своей красотой.

Все лето Лобода дразнила фанатов пикантными фото в купальниках. Теперь она вернулась к гастролям, но припасла много зрелищного для поклонников. Накануне певица разместила видео, показав, как проходит ее рабочий день. Сначала девушка сидела у зеркала, готовясь к выступлению. Она сделала себе высокий хвост, уложила челку и накрасила глаза, подведя их стрелками. В следующую секунду Светлана уже шла на сцену в смелом «голом» платье из прозрачной ткани, расшитой стеклярусом и бисером с ошеломляющим декольте. Наряд едва прикрыл ее бедра.

А вот после выступления артистка оделась в меховой полушубок и кожаные брюки. С чашкой кофе она поспешила отдыхать.

«Концерты. Эмоции. Жизнь. Люблю свою работу. Очень», — поделилась звезда.

Поклонники были сражены смелым луком Лободы. Многие одарили ее комплиментами. «Невероятная, очень любим», «Света очень красивая, и сама, и прическа и платье!», «Платье отпад», «Как всегда Светлана просто обворожительна», «Одним словом: SUPERSTAR!», «Платье не скрыло сочные бедра», «Декольте какое — отпад башки», «Вы невероятная. Ноги такие рельефные», — прокомментировали пост подписчики.