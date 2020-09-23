Звезды в тренде: Валерия вслед за Булановой приобрела «очки-телевизоры»

Похоже, что отечественные звезды оценили тренд на винтажные «очки-телевизоры», который пришел к нам из 70–80-х годов. Об этом ранее Teleprogramma.pro рассказывал Владислав Лисовец, эксперт моды и телерадиоведущий.

Он советовал носить этот аксессуар с платьями и блузками, украшенными рюшами, а также с широкими джинсами в пол. Сразу несколько таких моделей очков уже успела приобрести певица Татьяна Буланова. И вот тренд подхватила Валерия.

Жена продюсера Иосифа Пригожина выбрала утрированно-крупную модель, примерив ее с одеждой в рокерском стиле. Артистка надела косуху и белую футболку, украсив шею крупной металлической цепью с крестом. В таком образе Валерия запечатлелась для своего Instagram.