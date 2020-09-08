В тренде: Буланова по совету Лисовца выбрала для осени стильные «очки-телевизоры»

Певица не смогла остановиться на одном аксессуаре и приобрела несколько.

Недавно Владислав Лисовец, эксперт моды и телерадиоведущий, рассказал Teleprogramma.pro о последних трендах. В их числе оказались крупные «очки-телевизоры», имеющие прямоугольную форму. Носить их эксперт посоветовал с платьями, блузками с рюшами и широкими джинсами в пол.

Татьяна Буланова прислушалась к мнению специалиста и приобрела сразу несколько подобных аксессуаров. В их числе оказались модели как с металлической, так и с пластмассовой оправой.

«Солнцезащитных очков не бывает много! Я их всегда любила», – по-женски рассудила певица.

В личном блоге звезда призналась, что купила их по демократичной цене. Поклонники Татьяны отреагировали на ее новый пост, отметив, что она сделала правильный выбор.