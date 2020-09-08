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В тренде: Буланова по совету Лисовца выбрала для осени стильные «очки-телевизоры»

Певица не смогла остановиться на одном аксессуаре и приобрела несколько.

В тренде: Буланова по совету Лисовца выбрала для осени стильные «очки-телевизоры»
Татьяна Буланова. Фото Global look press.

Недавно Владислав Лисовец, эксперт моды и телерадиоведущий, рассказал Teleprogramma.pro о последних трендах. В их числе оказались крупные «очки-телевизоры», имеющие прямоугольную форму. Носить их эксперт посоветовал с платьями, блузками с рюшами и широкими джинсами в пол.

Татьяна Буланова прислушалась к мнению специалиста и приобрела сразу несколько подобных аксессуаров. В их числе оказались модели как с металлической, так и с пластмассовой оправой.

«Солнцезащитных очков не бывает много! Я их всегда любила», – по-женски рассудила певица.

Буланова похвасталась трендовыми солнцезащитными очками. Фото
Буланова похвасталась трендовыми солнцезащитными очками. Фото: Instagram.com/buslya

В личном блоге звезда призналась, что купила их по демократичной цене. Поклонники Татьяны отреагировали на ее новый пост, отметив, что она сделала правильный выбор.

«Вас не узнать. Очень интересная!», «Татьяна, вам очень идут очки!!! Красоту не испортить, только приумножить можно», «Выглядите стильно и хорошо без макияжа», — написали в комментариях пользователи Сети.

Буланова похвасталась трендовыми очками. Фото
Буланова похвасталась трендовыми очками. Фото: Instagram.com/buslya

Тэги

БулановаВлад Лисовецзвездный образмода и стильсолнцезащитные очкиТатьяна Буланова