«Не совсем уместно»: Бородина в юбке-платке и самых трендовых мюлях отправилась на работу

В жаркий день телеведущая позволила себе обнажить ноги, но ее образ получился несуразным. На ошибки звезды указала модный эксперт портала Teleprogramma.pro Анна Бжедугова.

Ксения Бородина недавно снова пополнила гардероб люксовыми брендами. Она не скрывает, что любит делать покупки. Сотни тысяч рублей телеведущая легко тратит на сумки, платья и другие вещи. В начале лета она одна из первых купила сразу несколько пар трендовых босоножек, которые теперь сочетает с разными нарядами. На днях она вернулась на работу после отпуска. В последний день лета девушка позволила себе смелый образ.

Перед выходом из дома Ксения запечатлела себя на фото. Она предстала в футболке черного цвета с принтом и горчичной юбке-платке с бахромой. Наряд она дополнила мюлями на шпильке с квадратным носом, которые стали самыми трендовыми в этом сезоне. Бородина распустила волосы и накрасила губы алой помадой. Бородина призналась, что жаркая погода сподвигла ее на такой образ.

«Погода нас радовала как никогда. Издевательство перед 1 сентября. Я аж в юбке выбежала из дома, хотя это редкий случай. Ну что все готовы к 1 сентября?» — написала она.

Поклонники подвергли критике ее лук. «Это шторка?», «Вы как с пляжа», «Что за парео?», «Я не вижу юбки», «Какой ужасный наряд», — стали комментировать пост подписчики. Не смогла дать образу высшую оценку и модный эксперт портала Teleprogramma.pro Анна Бжедугова.

«Конечно, для города такой вариант недопустим. Если говорить о съемках, то тоже не совсем уместно, ведь эту юбку из платка можно бы заменить на юбку-миди и это выглядело бы более собранно и стильно. Трендовые туфли с широким носком я советую интегрировать в более детально проработанный образ, ведь они являются хорошим дополнением, а здесь Ксения будто надела их в спешке. Либо можно наоборот, заменить футболку на расслабленную рубашку, тогда под какую-то определенную концепцию съемки это бы „зашло“. В целом вещи неплохие, но друг с другом не вяжутся», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.