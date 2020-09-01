«Не совсем уместно»: Бородина в юбке-платке и самых трендовых мюлях отправилась на работу

Ксения Бородина недавно снова пополнила гардероб люксовыми брендами. Она не скрывает, что любит делать покупки. Сотни тысяч рублей телеведущая легко тратит на сумки, платья и другие вещи. В начале лета она одна из первых купила сразу несколько пар трендовых босоножек, которые теперь сочетает с разными нарядами. На днях она вернулась на работу после отпуска. В последний день лета девушка позволила себе смелый образ.
Перед выходом из дома Ксения запечатлела себя на фото. Она предстала в футболке черного цвета с принтом и горчичной юбке-платке с бахромой. Наряд она дополнила мюлями на шпильке с квадратным носом, которые стали самыми трендовыми в этом сезоне. Бородина распустила волосы и накрасила губы алой помадой. Бородина призналась, что жаркая погода сподвигла ее на такой образ.
«Погода нас радовала как никогда. Издевательство перед 1 сентября. Я аж в юбке выбежала из дома, хотя это редкий случай. Ну что все готовы к 1 сентября?» — написала она.
Поклонники подвергли критике ее лук. «Это шторка?», «Вы как с пляжа», «Что за парео?», «Я не вижу юбки», «Какой ужасный наряд», — стали комментировать пост подписчики. Не смогла дать образу высшую оценку и модный эксперт портала Teleprogramma.pro Анна Бжедугова.
«Конечно, для города такой вариант недопустим. Если говорить о съемках, то тоже не совсем уместно, ведь эту юбку из платка можно бы заменить на юбку-миди и это выглядело бы более собранно и стильно. Трендовые туфли с широким носком я советую интегрировать в более детально проработанный образ, ведь они являются хорошим дополнением, а здесь Ксения будто надела их в спешке. Либо можно наоборот, заменить футболку на расслабленную рубашку, тогда под какую-то определенную концепцию съемки это бы „зашло“. В целом вещи неплохие, но друг с другом не вяжутся», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.