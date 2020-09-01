«Очень актуальны»: Бородина в шортах с высокой талией и массивных лоферах пришла в школу

Ксения Бородина не раз признавалась, что любит шоппиться. Сотни тысяч рублей она готова за раз оставить в магазине. И это не удивительно, так как девушка любит тяжелый люкс. Только модных босоножек с квадратным мысом она купила несколько пар. Конечно, телеведущая тщательно подбирала наряд для 1 сентября, так как в ее семье есть школьница. Ее дочка Маруся пошла в пятый класс, а четырехлетняя Теона отправилась в садик.

В престижной школе Бородина появилась со своим мужем Курбаном Омаровым. Они привели наследников, облаченных в школьную форму. Телеведущая предстала в шортах с высокой талией, белой рубашке и жакете прямого кроя. Образ дополнил миниатюрный рюкзак, носки нюдового цвета и лаковые массивные лоферы. На школьной линейке ее многие сравнили со школьницей, а вот пользователи Сети подвергли звезду критике.

«Носки бабушкины что ли», «На 1-е сентября, считаю, длину одежды нужно было обдумать и скорректировать», «Самая стильная», «Как будто штаны надеть забыла», «Как-то не для школы одета мать», — прокомментировали пост подписчики. Бородина в своей ственной ей манере ответила хейтерам. Она дала понять, что чужое мнение ее не интересует.

«Давайте отдельно тут оцените, мои эксперты моды, как надо одеваться на 1 сентября. А то там дети на фото, это им на память, а вы там „самые добрые“ и совсем „не злые“ свои „святые“ комментарии наоставляли», — написала звезда.

Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Ксении модный эксперт Анна Бжедугова. Она накануне осталась не в восторге от рабочего лука телеведущей, которая в последний день лета предстала в футболке и юбке-платке, а этот наряд ей пришелся по вкусу.

«Образ мне нравится! Стильный, использованы тренды сезона, что точно больше плюс, чем минус. К этой кипельно белой рубашке я бы посоветовала подобрать носки другого цвета, либо заменить рубашку на кремовый вариант, тоже смотрелось бы „по школьному“. Если Ксения старается учитывать тренды, то пиджак мог бы быть более объемным, с более утрированными плечами. Ботинки — 10 из 10! Такие массивные лоферы будут очень актуальны этой осенью», — высказалась эксперт.

«В целом Ксения старается объединять тренды сезона и случай в своем гардеробе, как я могу судить по фото. Но это не всегда точное попадание. Как в случае с юбкой-платком, так и в случае с образом на первое сентября, оба образа требуют корректировки. Тренды, к слову, нужно применять очень осторожно, потому что не все из них универсальны и не всегда какую-то тенденцию легко можно комбинировать со своим гардеробом. Задумка Ксении неплохая, но исполнение пока оставляет желать лучшего», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.