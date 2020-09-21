«Чаровница!»: 51-летняя Бледанс блеснула стройными ногами в мини-шортах на отдыхе в Крыму

Эвелина Бледанс напитывается положительной энергией в Крыму. Туда она приехала не только, чтобы погреться под теплыми лучами солнца, но и поработать. Актриса приняла участие в организации кинофестиваля «Алые паруса Артека». Впечатлениями теледива поделилась в своем Instagram.

Для прогулок по Ялте экс-возлюбленная продюсера Александра Семина выбрала смелый образ: джинсовые мини-шорты и свободного кроя топ с цветочным принтом в бело-зеленом оттенке. Сандалии Эвелина подобрала в тон майке. А завершила наряд актуальным для юга аксессуаром: темно-зеленой шляпой с широкими полями.

«Вау! Красотка! Какая же вы замечательная!», «Чаровница!», «Восторг, вами хочется только любоваться», «Нимфа в крымских просторах», «Фигурка отменная», — писали ее фанаты под снимком.

Летом этого года Бледанс исполнила свою давнюю мечту и купила квартиру в Москве. Хотя все время Эвелина живет в загородном доме в Подмосковье, но столичные квадратные метры приобрела для подрастающего сына.