Эвелина Бледанс поделилась школьным снимком времен пионерии

Как отметила актриса, лето она проводила в детских лагерях в Ялте.

Актриса Эвелина Бледанс в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором она изображена в юности. На фотографии она изображена в пионерском лагере в Крыму. Звезда отметила, что День пионерии был одним из самых любимых праздников в ее юности.

«Во-первых, в Ялте в это время всегда было уже очень тепло, а во- вторых, после мероприятий, посвященных этому празднику, в кафешках были бесплатные сладости для пионеров». Эвелина Бледанс

Как отметила актриса, она всегда была брутальной девочкой.

Актриса попросила своих подписчиков найти ее на школьной фотографии. Впрочем, определить ее большого труда не составило. На кадре она легко узнаваема: четвертая слева в верхнем ряду.

Напомним, что Эвелина Бледанс трижды была замужем. Причем каждый раз ее браки распадались. От третьего супруга продюсера и режиссера Александра Семина в 2012 году она родила сына Семена.