Кризис — не помеха: Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве

Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками. Заветные квадратные метры в центре столицы стали первой собственностью актрисы. Хотя до этого у нее и бывшего мужа Александра Семина была совместная жилплощадь, но пара развелась в 2016 году. Бледанс не стала называть причину отсутствия у нее московской недвижимости. Однако известно, что она владеет большим домом в Подмосковье.

По словам Бледанс, теперь она ищет специалистов. Причем, понадобиться самая разная помощь при ремонте – от словесной до физической. Результат благоустройства должен радовать ее и сына Семена.

Недавно Бледанс побывала в Крыму. Отдых на пляже совмещала с походами в храмы и монастыри. Все это придало столько вдохновения, что по возвращению в Москву, она решилась на покупку нового жилья.