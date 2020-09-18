Талия на загляденье: 51-летняя Меньшова выгодно подчеркнула фигуру платьем

Актриса вместе с мужем Игорем Гординым появилась на торжественной церемонии в Большом театре.

Несколько лет назад муж Юлии Меньшовой актер Игорь Гордин стал обладателем театральной премии «Золотая маска». Теперь же получил орден Дружбы народов. Наградой его отметили за вклад в развитие искусства. На церемонию вручения, которая проходила в Большом театре, супруги отправились вместе.

Для столь торжественного мероприятия телеведущая выбрала приталенное платье насыщенного бирюзового оттенка. Расклешенная юбка и объемные рукава наряда добавили образу торжественности. Талию Меньшова выгодно подчеркнула широким поясом с завязками в тон обуви.

Фото с мероприятия Юлия опубликовала в своем Instagram, где фанаты сразу же начали поздравлять Гордина с заслуженной наградой.

«Юля, Вы самое главное украшение своего мужа!» — писали пользователи Сети.

Недавно Юлия Меньшова рассказывала фанатам об аксессуарах своего гардероба. Выяснилось, что некоторые из них актриса использует на протяжении многих лет.