Талия на загляденье: 51-летняя Меньшова выгодно подчеркнула фигуру платьем

Несколько лет назад муж Юлии Меньшовой актер Игорь Гордин стал обладателем театральной премии «Золотая маска». Теперь же получил орден Дружбы народов. Наградой его отметили за вклад в развитие искусства. На церемонию вручения, которая проходила в Большом театре, супруги отправились вместе.
Для столь торжественного мероприятия телеведущая выбрала приталенное платье насыщенного бирюзового оттенка. Расклешенная юбка и объемные рукава наряда добавили образу торжественности. Талию Меньшова выгодно подчеркнула широким поясом с завязками в тон обуви.
Фото с мероприятия Юлия опубликовала в своем Instagram, где фанаты сразу же начали поздравлять Гордина с заслуженной наградой.
«Юля, Вы самое главное украшение своего мужа!» — писали пользователи Сети.
Недавно Юлия Меньшова рассказывала фанатам об аксессуарах своего гардероба. Выяснилось, что некоторые из них актриса использует на протяжении многих лет.