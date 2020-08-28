Юлия Меньшова объяснила, как ходит за покупками

Юлия Меньшова ответила на самые популярные вопросы своих подписчиков в Instagram. Выяснилось, что любые вещи и аксессуары актриса покупает по принципу «понравилось — беру». Именно поэтому она не может припомнить, где и когда покупала то или иное украшение.

«И вообще не запоминаю — где и как. Тем более, что и наряды, и украшения частенько надолго задерживаются в моем шкафу и комоде. Есть долгожители, которым и по 10, и даже по 20 лет», — написала Меньшова.

Также актриса призналась что продолжения сериала «Между нами девочками» не будет. Несмотря на то, что второй сезон закончился на грустной ноте и все думали, что будет еще и третий. Многих подписчиц расстроила эта новость.