С цветочными мотивами: Гагарина в платье бэби-долл с рукавами-буфами предстала в Судаке

Полина Гагарина успела побывать не только в Ялте. Она наведалась и в Турцию. Летний отпуск наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале провела с трехлетней дочкой Мией от экс-возлюбленного модного фотографа Дмитрия Исхакова.

Ко всему прочему, певица отметилась и в Судаке. Так, судя по свежим снимкам в Instagram знаменитости, Полина успела загореть под палящим солнцем. Для импровизированной фотосессии артистка облачилась в цветочное платье бэби-долл с открытыми плечами и модными рукавами-буфами. Об актуальности этой детали в интервью Teleprogramma.pro говорила имиджмейкер Лариса Тимиряева. А имидж-стилист Надин Мише уверяла, что в моде окажется флоральный принт.

Свои белокурые локоны певица уложила легкими крупными волнами, отдав предпочтение прическе в голливудском стиле. Благодаря фасону платья Гагариной удалось сделать акцент на ключицах.

«Открытка на память из Судака! Выступаем на фестивале «Таврида-Арт», — отметила певица.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Полина Гагарина обладает весьма привлекательной внешностью и стройной фигурой. При этом соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что гардеробу поп-дивы не доставало индивидуальности. Когда-то искусствовед советовал певице проявить больше смелости там, где речь заходит о ее нарядах.