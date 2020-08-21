На первом плане щиколотки: Гагарина в блестящем мини-платье с пайетками и на шпильке появилась в Останкино 

33-летняя Полина Гагарина не перестает радовать поклонников свежими кадрами со съемочной площадки нового сезона вокального проекта «Голос». Выпускница «Фабрики звезд» оказалась в числе наставников шоу. Стоит отметить, что это кресло певица займет не в первый раз — она уже появлялась среди жюри. В своем микроблоге артистка поделилась отчетными снимками, продемонстрировав наряд нового съемочного дня.

Перед объективом камеры в Останкино поп-дива предстала в блестящем мини-платье с переливающимися пайетками, отдав предпочтение силуэтному наряду. Таким образом, Полина сделала акцент на талии и уделила особое внимание ногам — в частности, щиколоткам. Сценический аутфит певицы дополнили босоножки на шпильке, которые добавили Гагариной роста.

А историк моды Александр Васильев, комментируя стиль и гардероб Полины Гагариной, подметил, что певица обладает не только великолепными голосовыми данными, но и миловидной внешностью. Единственная проблема артистки, по словам искусствоведа, — это не слишком ярко-выраженная индивидуальность. И касается это, в первую очередь, именно ее нарядов.

Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что поп-диве больше подходит ассиметричная стрижка и более теплый оттенок блонда. Однако у артистки есть неоспоримый козырь, который придает ей статности.