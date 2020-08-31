«А юбку забыла?»: беременная Подольская в белой рубашке оверсайз сверкнула стройными ногами

Наталья Подольская долгое время скрывала, что беременна. Слухи о ее интересном положении появились в июле, когда певицу заметили в аптеке с округлившимся животом. Потом поклонники разглядели у нее изменения в фигуре на одном из фото. Приехав на отдых в Турцию с сестрой-двойняшкой Юлианой она наконец-то призналась, что в ее семье грядет пополнении. Артистка демонстрировала значительно увеличившийся в размерах живот в купальнике.

Однако две недели на море показались Наталье недостаточными. В конце августа она приехала в Ялту уже со своим мужем Владимиром Пресняковым. В первый день девушка уснула у бассейна в черной сорочке с кружевом. Она была удивлена, когда два часа проспала, забыв о делах. А на следующий день пара отправилась гулять и загорать. Они с радостью показали сыну Артему окрестности. Мальчик сразу нашел, чем занять себя в саду. А Подольская решила сделать яркий кадр.

Певица позировала в белой рубашке оверсайз и шлепках Chanel. Она распустила волосы, а также надела шляпу и солнцезащитные очки. Позади нее на газоне изучал растения ее наследник. Наталья блеснула стройными ногами. Также она скрыла живот за счет свободного кроя рубашки.

«Квест. Найдите Тему», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как хорошо выглядит артистка. Многие отметили, что со стороны даже не видно, что она находится в положении. «Ты самая красивая сейчас!!! Как же тебе идет!», «Когда ты очень красивая, ножки обалденные, все будет хорошо», «Вы такая классная нежная обаятельная», «А юбку забыла? Вчера заснула — это нормально», «Ножки такие стройные», — прокомментировали пост подписчики.