«Эх, хороша!»: беременная Наталья Подольская в мини-шортах блеснула стройными ногами

Наталья Подольская долгое время скрывала беременность. У певицы и ее мужа Владимира Преснякова есть сын Артемий. Они умело справляются с родительскими обязанностями, поэтому фанаты советовали им обзавестись еще и дочкой. В середине лета появились первые слухи, что 38-летняя артистка ждет ребенка. Лишь в августе, после новой волны информации о скором пополнении в звездой семьей, девушка призналась, что действительно находится в положении.

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Чуть больше недели Подольская провела в Турции с сыном, племянницами и своей сестрой-двойняшкой Юлианой. Певица уже не прятала округлившийся живот. Она с радостью позировала в бикини, демонстрируя преобразившуюся фигуру. Более того, жена Преснякова выбирала женственные образы для прогулок с сестрой или ужина в ресторане. Накануне Наталья вернулась домой, но решила поделится еще одним снимком из солнечного Бодрума.

В кадре девушка предстала в джинсовых мини-шортах и белой блузке с открытой спиной, позируя на пляже. Она танцевала, демонстрируя загорелые ноги. А вот на ее спине образовались складки. Артистка не стала скрывать, что поправилась.

«Вроде дома, но не дома. Контент простаивает», — написала звезда.

Поклонники восхитились женой Преснякова. Многие отметили, что беременность ей идет. «Какая же вы классная все-таки! Прям смотреть и не налюбоваться», «Эх, хороша! Люблю», «Не тряси животиком», «Беременным так можно?», «Ох, эти ножки»,«Если бы не складочки, то и не догадаться, что в положении», «Вы прекрасная мама», — прокомментировали пост подписчики.