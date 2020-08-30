Мария Кожевникова в силуэтном белом платье со шлейфом предстала на фото с венчания

Актриса отмечает годовщину совместной жизни с бизнесменом. Поклонники изумились тому, что она не изменилась за семь лет.

Мария Кожевникова является не только известной актрисой, но и многодетной мамой. Она состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Своему избраннику девушка подарила троих сыновей. Старшему Ивану шесть лет, Максиму — пять, а Василию — три года. Не так давно артистка призналась, что со своим возлюбленным так и не дошла до ЗАГСа. Они обвенчались в Ницце, а вот расписать не успели. Каждый раз запланированный торжество пришлось переносить то из-за очередной беременности, то из-за семейных проблем.

30 августа Мария отметила годовщину со дня венчания. Она решила поделится редкими фото с торжества. На кадрах актриса предстала в белом платье по фигуре со шлейфом. Верх наряда украшали кружева, а низ выполнен из атласа. Волосы девушка собрала в пучок, отпустив несколько прядей у лица. В руках Кожевникова держала нежный букет с белыми цветами.

«Несколько минут до того, как мой отец поведет меня к алтарю. Это был один из самых волнительных и счастливых дней в моей жизни! 7 лет назад мы перед Богом взяли ответственность друг за друга», — написала она.

Также артистка похвасталась семиэтажным праздничным тортом. Поклонники принялись поздравлять пару. Некоторые осуждают девушку за то, что она не вступила в официальный брак. Однако преданные фанаты вступились за звезду. «Это ответ тем, кто замучил вопросами про штамп в паспорте. Мудрые люди выше условностей и стереотипов», «Хорошенькая. Спустя 7 лет ничуть не изменилась. Фото как сегодняшнее», «Какая ты красивая, Маша», «Невеста нереальная. Просто принцесса из сказки», — прокомментировали пост подписчики.