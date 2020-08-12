«Полнят»: Мария Кожевникова выбрала модную рубашку, но «промахнулась» с джинсами

Мария Кожевникова знаменита не только как актриса, но как многодетная мама. Хрупкая с виду девушка воспитывает троих сыновей. Конечно, ей помогает муж-бизнесмен Евгений Васильев. После последних родов артистка долго не могла вернуться в форму. Однако минувшей зимой все-же похудела. Теперь она вновь дразнит поклонников женственными нарядами. Если раньше звезда чаще всего облачалась в легкие платья, то теперь носит даже шорты.

После отпуска Мария коротает дни на даче. Актриса на новом фото запечатлелась среди теплиц. Как оказалось, даже дома она старается выглядеть стильно. На этот раз девушка предстала в трендовых широких джинсах, а также нюдовой рубашке и ботильонах. В руках артистка держала грабли. Кожевникова призналась, что еще 10 лет назад не копалась бы в земле, а теперь привлекает к труду и своих сыновей.

Поклонники посчитали, что актрисе стоило надеть спортивный костюм для работ на огороде. При этом образ девушки многим понравился. «На каблуках в теплицу… ну-ну…», «Какая модная дачница», «Шикарный лук, Мария», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов оценил аутфит звезды.

«Данный образ нельзя на 100% назвать удачным, поскольку джинсы полнят, а обувь не совсем подходит к этому образу. Я бы назвал этот лук не доработанным, хотя в целом задумка хорошая, неплохое сочетание цветов, и более того есть намек на стильный образ. Скорее всего этот лук Мария собирала сама на скорую руку. Насколько мне известно, Маша раньше особо не отличалась отменным вкусом в одежде, но в последние пару лет мне ее образы очень импонируют. Я так полагаю, у Кожевниковой появился стилист, который видит ее в образе стильной многодетной мамы. Большинство образов романтичные, проективные и соответствуют ее образу жизни. Я не согласен с поговоркой «Талантливый человек, талантлив во всем». Кожевникова, на мой субъективный взгляд, хорошая актриса и однозначно хорошая Мама, по крайней мере мне так «Сороки на хвосте приносят». Но в плане стиля ей лучше довериться профессионалам», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.