«Уже давно не в моде»: 58-летняя Андреева прогадала с «устаревшим» луком, надев кюлоты с лампасами

Свои августовские каникулы 58-летняя Екатерина Андреева провела в Севастополе. Оказавшись в отпуске в Крыму, телеведущая наведалась в музей-заповедник «Херсонес Таврический». При этом возлюбленной бизнесмена Душана Перовича удалось попасть на одно из ярких представлений, о котором знаменитость рассказала подписчикам в своем микроблоге. Андреева осталась под большим впечатлением от увиденного, дав понять, что за время самоизоляции и «карантинных» каникул она успела соскучиться по театру, и подобным культурным мероприятиям.

«Вечер, который будешь помнить! Соединение «Кармен» и древнего Херсонеса. После четырех месяцев пытки без красоты ее появление чувствуешь особенно остро. И эта вечная музыка под звездным крымским небом до сих пор звучит в сердце», — отметила Андреева.

Стоит отметить, что на публике Екатерина появилась в повседневном наряде стиля кэжуал. Телеведущая отдала предпочтение лаконичной кипенно-белой сорочке, края которой она завязала на талии в узел. Под блузу Андреева надела простой топ. Акцентной деталью образа должны были стать контрастные кюлоты с белыми лампасами и ярко-лимонная сумочка-клатч. К своему летнему аутфиту знаменитость подобрала трендовые мюли и ободок в качестве головного убора, оставив длинные локоны распущенными.

Стоит отметить, что Екатерина все-таки допустила модный недочет, отдав предпочтение «устаревшему» образу. Так, как говорила селебрити-стилист Лина Дембикова, лампасы уже давно не актуальны. Эта деталь делает одежду несовременной. Однако не все знаменитости, по словам ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ в курсе того, что недавний тренд перешел в разряд «антитренда».